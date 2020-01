La Scuola Italiana È Classista? Risponde il Sottosegretario al Miur Giuseppe De Cristofaro (Di domenica 19 gennaio 2020) La Scuola Italiana è Classista? A Rispondere a questa spinosa questione ci pensa il Sottosegretario al Miur Giuseppe De Cristofaro, il quale mette in evidenza un esempio ben preciso: «Al liceo classico ci va chi viene da una famiglia e da un contesto sociale ben precisi. Naturalmente se facessimo una stima su un istituto professionale vedremmo questo risultato completamente ribaltato». De Cristofaro dunque spiega quale sia il vero problema della Scuola, al momento: «In Italia c’è stata una fase in cui la Scuola è stata quello che dovrebbe essere: un ascensore sociale, uno strumento per costruire l’uguaglianza, e quindi elemento di democrazia. Dobbiamo lavorare per rimuovere queste differenze». Quindi prosegue: «In Italia la crescita delle disuguaglianze e la crisi sociale acuta che si è determinata ha creato luoghi più disagiati e altri dove c’è un altro tenore di vita. La Scuola deve ... Leggi la notizia su youreduaction

