La sardina di Parma Joey a TPI: "Noi sardine abbiamo riportato la gente al voto" | VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) "Noi sardine abbiamo riportato la gente al voto". Con queste parole Joy, sardina di Parma, commenta con TPI i risultati del movimento delle sardine, che si sono radunate a Bologna oggi, domenica 19 gennaio 2020, per una nuova manifestazione a una settimana dalle elezioni in Emilia Romagna. Le sardine ornano così nello stesso luogo dove manifestarono la prima volta: "Probabilmente sarà il punto di svolta per la politica italiana", dice Mattia Santori, uno dei loro leader.

