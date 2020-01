La regina Elisabetta revoca il titolo reale al principe Harry e a Meghan Markle (Di domenica 19 gennaio 2020) I Duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, sono attualmente al centro di una grande bufera mediatica, molto discussa. La coppia ha deciso di voler vivere in modo indipendente e secondo le ultime notizie che erano state rese note, la regina Elisabetta aveva accettato e compreso la loro scelta di lasciare la casa reale e di vivere la propria vita come meglio credevano. “Harry Meghan e Archie saranno sempre amati membri della famiglia reale”, aveva dichiarato sua Maestà. Non molte ore fa però, è arrivato un annuncio direttamente da Buckingham Palace. Harry e Meghan non riceveranno più i fondi dalla famiglia reale. La regina Elisabetta ha deciso di revocare, in modo ufficiale, il titolo il reale ad entrambi. Ha deciso che se vorranno vivere in modo indipendente e lontani dalla casa ... Leggi la notizia su bigodino

