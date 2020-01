La nuova Luna in Acquario ci causerà sconvolgimenti emotivi (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo mese, la Luna sarà in Acquario e causerà molti sconvolgimenti. Un vero vettore di cambiamento emotivo, può generare molte domande benefiche per tutti i segni. Coloro che sono sotto la sua influenza a volte saranno epurati da tutte le loro emozioni negative. Per millenni, la Luna è stata il punto di riferimento temporale, spirituale … L'articolo La nuova Luna in Acquario ci causerà sconvolgimenti emotivi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

