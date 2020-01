La nuova frontiera del conflitto yemenita: le banconote (Di domenica 19 gennaio 2020) La guerra civile dello Yemen ha raggiunto una nuova fase di conflitto, spostando l’interesse sulle questioni legate alla valuta del Paese. I separatisti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno infatti messo al bando il nuovo conio di valuta del Paese, sostenendo che si tratti di una misura volta a scongiurare una pesante inflazione che colpirebbe lo Stato della penisola arabica. Al loro posto, secondo le volontà delle forze sciite separatiste, andrebbero utilizzate esclusivamente le banconote di vecchio conio, disincentivando così la tiratura di nuove banconote. La posizione contraria alla svalutazione del riyal è stata espressa anche dal responsabile per le operazioni bancarie estere della banca centrale yemenita di San’a, Sami al-Siyaghi. Il governo riconosciuto dalle autorità internazionali ha però ribadito la necessità per il Paese di passare ai nuovi tagli monetari, in ... Leggi la notizia su it.insideover

