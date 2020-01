La mediocre prestazione di Luperto, centrale o a sinistra il prodotto non cambia (Di domenica 19 gennaio 2020) Non è stato un buon ritorno in campo quello di Sebastiano Luperto. Il difensore ha preso voti che rasentano la mediocrità. Si va dal 4 di Mattino e Corriere dello Sport al 5 della Gazzetta dello Sport fino al voto più alto, che è il 5,5 attribuito al leccese da Repubblica. In mezzo anche un 4,5 del Corriere della Sera. Il Corriere dello Sport (che in pagella gli mette 4) scrive: “Va male come terzino sinistro, ma diventa un disastro quando va a occupare un ruolo a lui più congeniale, quello di centrale. Ma come è possibile concedere in area di rigore il sinistro a Vlahovic? E’ un errore inconcepibile”. Stesso voto per Il Mattino: “In affanno sulle sgasate di Lirola. Lo spagnololo sorpassa approfittando del fatto che Luperto è un centrale adattato a fare il terzino. Si perde Benassi sul gol del vantaggio viola consentendogli di servire un pallone comodo a Chiesa. ... Leggi la notizia su ilnapolista

sscalcionapoli1 : Disastro Luperto, i quotidiani lo bocciano totalmente: “Prestazione mediocre, inconcepibile l’errore su Vlahovic”… - infoitsport : Disastro Luperto, i quotidiani lo bocciano totalmente: 'Prestazione mediocre, inconcepibile l'errore su Vlahovic' - SiamoPartenopei : Disastro Luperto, i quotidiani lo bocciano totalmente: 'Prestazione mediocre, inconcepibile l'errore su Vlahovic' -