La Lega verrà denunciata per l’sms agli abitanti di Castenaso che viola la loro privacy (Di domenica 19 gennaio 2020) Gli estremi ci sono tutti. A dirlo è l’avvocata Cathy La Torre, attivista LGBTQI e esperta di privacy. Cofondatrice della campagna Odiare Ti costa, è stata premiata nel 2019 come migliore avvocata pro bono. Proprio lei ha ricevuto centinaia di segnalazioni dai cittadini di Castenaso, la cittadina in provincia di bologna salita alla ribalta per aver protestato contro Salvini – andato da loro per la campagna elettorale – ricordandogli che non più tardi di dicembre 2017 li aveva definiti «gli idioti del gommone» per aver sostituito nel presepe comunale la mangiatoia con un gommone. Il contenuto dell’sms Lega? Un invito a votare Lucia Borgonzoni alle comunali. L’sms della Lega: «il 26 gennaio VOTA Lega per Lucia BORGONZONI» In pochi minuti, ha dichiarato l’avvocata, le sono arrivate centinaia di segnalazioni per questo sms dagli ... Leggi la notizia su giornalettismo

