La famiglia di panda (Di domenica 19 gennaio 2020) Alcuni bellissimi panda erano stati salvati da alcuni volontari perché erano stati presi d’assalto dai bracconieri. I bracconieri sono stati messi in fuga dai volontari ma purtroppo i panda erano stati feriti. Immediatamente i volontari portarono i panda in una clinica veterinaria dove potevano essere curati dalle ferite inferte dai bracconieri. Dopo un po’ che era in clinica la mamma panda era stata separata dai figli solamente per essere controllati e curati, ma la mamma panda aveva nostalgia dei suoi piccoli ed iniziò a piangere in quanto aveva paura per loro, temeva che gli fosse successo qualcosa. Dopo un po’ il personale della clinica, appena terminati gli accertamenti, portò subito i cuccioli dalla loro mamma. Appena li rivide scoppiò di gioia, li abbracciò e li tenne stretti ... Leggi la notizia su bigodino

