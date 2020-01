La Dieta Mediterranea è la migliore al mondo: l’elogio degli Stati Uniti (Di domenica 19 gennaio 2020) Secondo la rivista statunitense "Us News & World's Report's", la Dieta Mediterranea è la migliore del mondo. Soddisfazione per il risultato è stata espressa dalla Coldiretti, che ricorda come la Dieta Mediterranea venne teorizzata dallo scienziato americano Ancel Keys dopo aver vissuto 40 anni ad Acciarioli, in Cilento, nella provincia di Salerno. Leggi la notizia su fanpage

