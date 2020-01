La bandiera con il fascio littorio rimossa ad Ascoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Il prefetto di Ascoli ha fatto rimuovere la bandiera di Salò che sventolava da un palazzo di Ascoli segnalata ieri da Paolo Berizzi su Repubblica. La bandiera sventolava fino a ieri sulla finestra della casa di casa di Giulio Natali, ex vicesindaco, ex consigliere regionale, figlio di Luigi, senatore missino, in corso Mazzini e in via d’Argillano, pieno centro storico al primo piano di un elegante palazzo d’epoca: sei finestre affacciate su due strade. La bandiera con il fascio littorio rimossa ad Ascoli Paolo Berizzi raccontava ieri che Natali è un “fascista tutto d’un pezzo”, uno “a destra della destra”: «Sarà il vento sovranista che soffia anche nelle Marche. Sarà che abbiamo una tradizione di destra. Sta di fatto che si respira un’aria fetida» – ha detto ieri Mimmo Nardini, cardiologo, lista civica “Ascolto e Partecipazione”, già candidato sindaco alle elezioni che hanno ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Ogni tanto nelle piazze c'è qualcuno che contesta, con la bandiera rossa, e con il Rolex al polso. ?? ??… - keenaroma : @edofarne @MrMirus64 @UEFAcom_it @juventusfc @PauDybala_JR @delpieroale Poteva andare in una squadra...vera, non mi… - LEOREDBARON : RT @PamelaFerrara: Ma quelli infuriati perché #Lidl ha usato la bandiera italiana sulla pasta prodotta con grano canadese, sono gli stessi… -