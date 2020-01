Kulusevski stecca allo Stadium: pagato 44 milioni, non brilla in casa della “sua” Juve (Di domenica 19 gennaio 2020) Debutto da 'neoJuventino' allo Stadium non da ricordare per Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000 del Parma, acquistato dalla Juventus per 44 milioni (35 + 9 di bonus), alla sua prima da avversario e 'promesso sposo' bianconero non brilla: pochi palloni giocabili con soltanto qualche sprazzo di qualità e tanti errori (13 palloni persi su 49 toccati). fanpage

