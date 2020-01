Katia Ricciarelli prima di Domenica In confessa: “Volevo uccidermi!” (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica In, Katia Ricciarelli fa una drammatica confessione: “Volevo uccidermi” Il soprano Katia Ricciarelli sarà una delle ospiti di Domenica In di oggi 19 gennaio. L’ex moglie di Pippo Baudo si racconterà a Mara Venier tra vita pubblica e privata. L’infanzia difficile, il debutto come cantante lirica, gli amori e la vocazione monastica che l’ha portata a tentare il suicidio. Intervistata dal settimanale Gente, Katia Ricciarelli ha fatto una drammatica confessione sulla sua vita: “Volevo uccidermi!”. La diva lirica ha rivelato che nel periodo in cui studiava in Conservatorio, le si avvicinò un frate benedettino e la convinse quasi a farsi suora: “Poi, capii che mi mentiva e io distrutta tentai il suicidio”. Katia Ricciarelli si accorse che questo religioso, in realtà, voleva tirarla via dal mondo per non averla nè lui, nè gli ... Leggi la notizia su lanostratv

BitontoLiveIt : #Bitonto Katia Ricciarelli a Bitonto per la Giornata della Memoria, è polemica -