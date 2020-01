Katia Ricciarelli ha tentato il suicidio per colpa di un frate: “Cosa mi ha fatto” (Di domenica 19 gennaio 2020) La cantante lirica Katia Ricciarelli ha tentato il suicidio. I motivi di un gesto così estremo dovuti a gravissimi motivi che coinvolgono un frate. Katia Ricciarelli, cantante lirica, è stata ospite di Verissimo dove ha raccontato anche il suo passato difficile. La donna ha svelato di aver tentato il suicidio per colpa di un frate: … L'articolo Katia Ricciarelli ha tentato il suicidio per colpa di un frate: “Cosa mi ha fatto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Katia Ricciarelli, Teo Teocoli, Veronica Pivetti, Joe Bastianich, Francesco Facchinetti e Brig… - BitontoLiveIt : #Bitonto Katia Ricciarelli a Bitonto per la Giornata della Memoria, è polemica - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'DOMENICA IN' del 19 gennaio alle 14 su RAI 1: ospiti Katia Ricciarelli, Teo Teocoli, Veronica P… -