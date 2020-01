Juventus, Sarri: “La squadra è in crescita. Paura dell’Inter? Ho paura per cose più serie” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al termine della partita vinta contro il Parma, il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione dei suoi: "Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito e il nostro errore è stato quello di non averla chiusa. La squadra sta bene e avevano fatto delle buone partite anche prima delle due sconfitte con la Lazio". fanpage

