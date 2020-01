Juventus Parma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 19 gennaio 2020) All’Allianz Stadium, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Parma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juventus Parma 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Parma 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : #InNumbers ?? Come le statistiche raccontano #JuveParma ?? - socios : Bianconeri! Come saprete, Socios è molto più che una piattaforma di votazioni. Se avete 10 o più Fan Token della… - GoalItalia : La Juventus contro il Parma per la quinta vittoria consecutiva: Sarri pensa al tridente ?? -