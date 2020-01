Juventus Parma, formazioni ufficiali: Sarri presenta una novità (Di domenica 19 gennaio 2020) Juventus Parma – La Juventus cerca di approfittare della frenata dell’Inter contro il Lecce: i bianconeri affronteranno stasera il Parma, con Sarri che presenta una novità nella formazione contro i ducali. Il tecnico toscano non cambia modulo, ma nei titolari cambia una pedina. Dybala e Ronaldo il tandem d’attacco con un top player che rifiata. Juve-Parma: Sarri esclude Higuain dai titolari Ecco la formazione ufficiale diffusa dai canali social del club:(4-3-1-2), Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala , Ronaldo. Higuain non partirà dal primo minuto, De Ligt titolare visti gli infortuni di Demiral e Chiellini. A centrocampo nessuna variazione, ma Ramsey dovrebbe agire da trequartista a supporto di CR7 e la Joya Dybala. juvedipendenza

