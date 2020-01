Juventus Parma 0-0 LIVE: Kucka impegna Szczesny (Di domenica 19 gennaio 2020) All’Allianz Stadium, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Parma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Parma 0-0 MOVIOLA 10′ Tiro Kucka – Conclusione da lontano del centrocampista del Parma con Szczesny blocca comodamente a terra 8′ Colpo di testa Alex Sandro – Alex Sandro vicino al gol: corner di Dybala, il brasiliano anticipa tutti e manda di poco alto sulla porta di Sepe 4′ Tiro Ronaldo – La Juventus ci prova con Ronaldo: destro dai 25 metri, Bruno Alves devia in angolo 3′ Cross Matuidi – Azione manovrata della Juventus, con Matuidi che scodella in area. Sepe blocca sicuro 1′ ... calcionews24

