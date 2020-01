Junior Cally | chi è il rapper mascherato che sarà a Sanremo criticato da Matteo Salvini e

Perché il presidente della RAI Marcello Foa non vuole il rapper Junior Cally a Sanremo : Con riferimento all’annunciata partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, il presidente della Rai, Marcello Foa, si sveglia improvvisamente e detta una nota alle agenzie di stampa in cui esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”. “Il Festival – dichiara il presidente della Rai -, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve ...

Sanremo - scoppia il caso Junior Cally. Foa : «La sua partecipazione è inaccettabile» : Junior Cally a Sanremo? «inaccettabile». Il giudizio tranchant sul rapper finito nella bufera per i testi violenti e misogini di alcuni suoi brani è del presidente della Rai...

Sanremo - Matteo Salvini contro Junior Cally : "Non può salire sul palco chi sdogana femminicidio e stupro" : Non c'è pace per il Festival di Sanremo. Divampa la polemica su Junior Cally, il rapper che si presenterà sul palco dell'Ariston con il brano No grazie, un manifesto anti-populista e anti-sovranista con chiari riferimenti a Matteo Salvini. Ma soprattutto non è passato inosservato l'incitamento all'o

Sanremo 2020 - Foa : “Junior Cally scelta eticamente inaccettabile” : Con riferimento all’annunciata partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, il presidente della Rai, Marcello Foa, esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”. “Il Festival – dichiara il presidente della Rai -, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di ...

Sanremo 2020 - Junior Cally VS Salvini : il rapper si difende dopo le accuse : Sanremo 2020 sta per arrivare e, già da qualche settimana, le polemiche stanno anticipando la trasmissione: Junior Cally si difende dopo le accuse Junior Cally e Amadeus a ‘I Soliti ignoti’: Fonte: Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=FlGY0c7HXfU) Sanremo 2020 comincerà il prossimo febbraio 2020, ma le polemiche vanno avanti da qualche mese. Prima la scelta delle vallette, poi la decisione di Amadeus di ...

Junior Cally a Sanremo - le proteste di Borgonzoni e Salvini : “Incita al femminicidio e allo stupro con soldi pubblici” : Sanremo, Junior Cally al Festival scatena altre polemiche: intervengono Borgonzoni e Salvini Continuano le polemiche per il Festival di Sanremo. L’edizione numero 70 condotta da Amadeus si è già contraddistinta per essere incredibilmente polemica e l’ultimo fattore scatenante riguarda il giovane rapper romano Junior Cally. Il rapper è uno dei 24 concorrenti in gara, ma è già stato additato dalle stesse deputate che hanno chiesto ad ...

Sanremo 2020 - la Lega contro il rapper Junior Cally : “Non è Sanremo - ma SanSchifo” : Dopo quella sulle presunte frasi sessiste di Amadeus in conferenza stampa, una nuova polemica travolge il Festival di Sanremo 2020. Questa volta il protagonista è il rapper Junior Cally, finito nel mirino della Lega non per la canzone ‘No grazie” con cui parteciperà al Festival della Canzone, ma per un brano del 2017. Sanremo 2020, la Lega contro Junior Colly A scagliarsi contro il rapper è soprattutto Lucia Borgonzoni, candidata ...

Sanremo - la Lega contro la Rai : "Junior Cally è indegno" - : Francesca Galici Ancora bufera su Sanremo a pochi giorni dalla partenza: Lucia Borgonzoni si scaglia con violenza contro Junior Cally per i contenuti delle vecchie canzoni Festival di Sanremo fa rima con polemica. Ogni anno, la kermesse canora più importante del Paese scatena su di sé l'ira di qualcuno. Chi accetta di organizzare e condurre il Festival lo sa bene ed è preparato ma quest'anno Amadeus deve fare i conti con vibranti ...

Lucia Borgonzoni contro Sanremo : "Junior Cally è indegno" - : Francesca Galici Ancora bufera su Sanremo a pochi giorni dalla partenza: Lucia Borgonzoni si scaglia con violenza contro Junior Cally per i contenuti delle vecchie canzoni Festival di Sanremo fa rima con polemica. Ogni anno, la kermesse canora più importante del Paese scatena su di sé l'ira di qualcuno. Chi accetta di organizzare e condurre il Festival lo sa bene ed è preparato ma quest'anno Amadeus deve fare i conti con vibranti ...

Sanremo - bufera sul rapper Junior Cally : «La sua musica istiga alla violenza sulle donne». Borgonzoni : «È uno schifo» : Non c’è pace per il festival di Sanremo, che dopo le polemiche sulle parole del conduttore Amadeus deve ora affrontare un nuovo caso mediatico: quello del rapper Junior Cally. Il musicista romano, tra i partecipanti al prossimo festival, è stato duramente attaccato da deputate di vari schieramenti per la sua discografia. In particolare ad aver fatto infuriare alcune politiche, tra cui Laura Boldrini e Marianna Madia, sarebbe un brano ...

Junior Cally e le polemiche a Sanremo : sessismo o libera espressione? : Le polemiche sessiste a Sanremo proseguono e stavolta colpiscono uno dei diretti concorrenti del Festival: Junior Cally. Il rapper parteciperà con No grazie, canzone che spara a zero su Renzi e Salvini e che poi esplode in un messaggio antipopulista. La paura delle polemiche è stata così superata da Amadeus: Se uno pensa di fare una selezione dei brani cercando di scansare per forza tutte le polemiche fa una cosa sbagliata. Il pezzo di Junior ...

Sanremo - scoppia il caso Junior Cally. La Borgonzoni contro il rapper anti-Salvini : "Questo è Sanschifo" : Un altro caso politico travolge il Festival di Sanremo. Junior Cally, il rapper mascherato, presenterà sul palco dell'Ariston il brano No grazie, preannunciato manifesto anti-populista e anti-sovranista, e il riferimento a "razzismo e mojito" è uno schiaffo bello e buono a Matteo Salvini, vero bersa

Junior Cally e la canzone sul femminicidio : “È finzione - i politici vogliono un Sanremo buonista” : L'ufficio stampa del rapper protagonista al prossimo Festival di Sanremo e accusato per la canzone che racconta un femminicidio si difende: "Raccontare la realtà attraverso la fiction è la grammatica del rap. O si accetta l'arte del rap, e probabilmente l'arte in generale. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un' ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano".Continua a leggere

Altra grana per Amadeus. Tutti contro Junior Cally : "Testi sessisti - vergognosa presenza a Sanremo" : Partenza decisamente in salite per il Sanremo di Amadeus. Dopo le polemiche per l’esternazione del Direttore Artistico riguardo la presenza sul palco di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, un’Altra grana si abbatte sulla testa del presentatore della 70esima edizione del Festival. Il “problema” questa volta si chiama Junior Cally, uno dei big in gara, colpevole secondo le donne Pd, ma anche secondo la ...