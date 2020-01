Joker: l’ex-regista di un altro cinecomic DC critica il film su Twitter (Di domenica 19 gennaio 2020) John Francis Daley, ex-regista del film su Flash, ha preso di mira Joker sul proprio profilo Twitter, contestandone il successo nella stagione dei premi. John Francis Daley, ex-regista del film su Flash per la Warner Bros., ha preso di mira Joker sul proprio profilo Twitter, contestandone il successo nella stagione dei premi a discapito di altri lungometraggi. Per l'esattezza, Daley si è espresso sulla mancanza di nomination all'Oscar per Diamanti grezzi, l'acclamato film dei fratelli Safdie che arriverà su Netflix il 31 gennaio. Stando a Daley, il lungometraggio sarebbe stato apprezzato dall'Academy "se il personaggio di Adam Sandler si fosse chiamato Enigmista." Non sono mancate le battutacce da parte dei fan di Joker, i quali hanno sottolineato il fatto che nel curriculum di John ... Leggi la notizia su movieplayer

Joker l’ex Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Joker l’ex