Jessica Rizzo, ecco come è diventata una pornostar (Di domenica 19 gennaio 2020) Jessica Rizzo si racconta e rivela come è diventata una pornostar, ha iniziato con gli scambi di coppia Intervistata da Dagospia la famosa pornostar Jessica Rizzo intervistata si è lasciata andare a delle confessioni sulla sua carriera. La pornostar oggi ha 54 anni e dopo aver girato 250 pellicole a luci rosse confessa come ha iniziato. In passato è stata una delle attrici più richieste dai registi hard e sapere che la sua carriera è iniziata quasi per caso stupisce. come lei stessa ha detto nell’intervista, è entrata nel mondo dell’eros per caso e prima non avrebbe mai pensato di farne parte. Tuttavia, all’epoca lei era già una donna sessualmente libera, anche se era sposata, amava trasgredire ma era sempre molto riservata e non voleva esporsi. Quello che è accaduto dopo non lo avrebbe mai potuto prevedere. La svolta nella sua vita avvenne attorno alla fine degli anni ’80. ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Jessica Rizzo, ecco come è diventata una pornostar - - zazoomblog : Jessica Rizzo- Pornostar dopo gli scambi di coppia col marito: Ecco come è successo - #Jessica #Rizzo- #Pornostar… - Linda41097574 : anale amatoriale italiano nonne puttane video porno gay adulti troie porno jessica rizzo film -