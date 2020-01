James Bond, l’autrice della sigla del prossimo film ha 18 anni e si chiama Billie Eilish (Di domenica 19 gennaio 2020) A tredici anni ha pubblicato su SoundCloud la sua prima canzone, una cover di un brano fatto dal gruppo del fratello, Finneas. Due anni dopo poteva vantare un contratto discografico con un grande studio di produzione. A 18 anni Billie Eilish ha alle spalle un EP, un album che è stato nominato per sei Grammy e adesso anche la canzone-sigla del prossimo film di una delle saghe più celebri al mondo, il nuovo film di James Bond (nelle sale ad aprile 2020). La scommessa del franchise per catturare la GenZ Nata nel dicembre del 2001, cresciuta a Los Angeles, Eilish a prima vista c’entra poco con il personaggio di James Bond. Le sue abitudini sono distanti anni luce dal mondo iper-mascolino e conformista dei primi romanzi di Ian Fleming e dei film a cui sono ispirati. Eilish non fuma, non mangia carne, parla apertamente delle proprie turbe psichiche ed emotive, senza tabù, senza ... Leggi la notizia su open.online

