Ivana Icardi torna all’attacco contro Wanda Nara: “Sei sfacciata e senza ritegno” (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo qualche mese di silenzio Ivana Icardi, sorella del calciatore del Paris Saint Germain, torna ad attaccare la cognata e moglie del campione Wanda Nara. La loro diatriba familiare va avanti ormai da tempo e spesso è finita al centro di dibattiti e discussioni nei salottini della televisione italiana. L’ex concorrente del Grande Fratello ha accusato la cognata di aver allontanato il fratello dalla famiglia. Proprio per dare voce ai suoi molteplici appelli Barbara D’Urso l’ha voluta ospite nei suoi programmi. Nonostante ciò non c’è stato modo di far tornare il sereno tra le due donne anzi. Ora che Wanda Nara è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip, Ivana Icardi torna all’attacco. La bella argentina ha scritto una lettera diretta al settimanale DiPiù. Nella missiva la sorella di Mauro ha attaccato duramente la showgirl, usando parole molto forti ... Leggi la notizia su kontrokultura

