Italia-Francia in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming Europei pallanuoto femminile 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Quinta giornata per gli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Torna in acqua il Setterosa che conclude la sua fase a gironi: sfida alla Francia per le azzurre. Nazionale Italiana che parte favorita con le transalpine: obiettivo centrare il terzo successo che significherebbe terza piazza nel proprio raggruppamento. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e come seguirlo in TV. La gara sarà trasmessa in differita in tv in chiaro alle ore 14.30 su RaiSport+HD, mentre potrà essere seguita in diretta streaming gratuita su RaiSportWeb ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della gara di oggi, domenica 19 gennaio 2020, con l’orario della sfida. COME SEGUIRE LIVE Italia-Francia Domenica 19 gennaio 2020 ore 11.30, a Budapest Italia-Francia Differita tv in chiaro su RaiSport+HD alle ore ... Leggi la notizia su oasport

tancredipalmeri : Qualcosa non quadra: KPMG Italia si sente in obbligo di precisare che non dà giudizio di merito su fair-play Juvent… - RaffaeleFitto : 119 #migranti fra poche ore scenderanno a #Taranto Il #Viminale ci fa sapere che saranno smistati fra Francia, Germ… - FranceenItalie : L’Ambasciatore ha ricevuto a #PalazzoFarnese, il Comandante dei Carabinieri Tutela del Patrimonio culturale, genera… -