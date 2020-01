Inter, allarme alla caviglia per Brozovic: il croato ha lasciato Lecce in stampelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Il centrocampista croato, dopo uno scontro di gioco con un avversario, ha rimediato un problema alla caviglia e ha lasciato lo stadio di 'Via del Mare' con le stampelle. Il problema fisico, che ha ovviamente messo in agitazione il popolo nerazzurro, verrà controllato nelle prossime ore con ulteriori esami medici. fanpage

sportli26181512 : #Inter #SerieA Inter, allarme alla caviglia per Brozovic: il croato ha lasciato Lecce in stampelle: Il centrocampis… - diavolisempre : Immaginate se ci fosse stato il milan al posto di Roma o Inter nello scambio saltato. Immagino già i titoli 'accord… - AndryDipi92 : Ecco perché l'allarme #smog in questi giorni! Stanno fumando da morire.. #Inter #Eriksen -