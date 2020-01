Innalzamento del livello del mare: Trump boccia la barriera a tutela di New York, “costosa e non rispettosa dell’ambiente” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il presidente Trump ha bocciato l’idea di un “muro” per proteggere New York dall’Innalzamento del livello del mare. “Un muro da 200 miliardi di dollari intorno a New York per proteggerla da rari uragani è un’idea folle, costosa e non rispettosa dell’ambiente. Se fosse realizzata probabilmente non funzionerebbe. Mi dispiace ma dovete tenervi pronti con lo straccio e il secchio,” ha scritto il presidente USA su Twitter.L'articolo Innalzamento del livello del mare: Trump boccia la barriera a tutela di New York, “costosa e non rispettosa dell’ambiente” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Gianni82120440 : RT @Rosso99739161: Il Taser è buono solo per chi lo vende. Un ulteriore passo verso la militarizzazione delle forze dell’ordine, verso l’in… - Rosso99739161 : Il Taser è buono solo per chi lo vende. Un ulteriore passo verso la militarizzazione delle forze dell’ordine, verso… - parloamestessa : RT @LaStampa: L'innalzamento dei livelli del mare, causato dai cambiamenti climatici, mette a rischio i condomini che si affacciano sulla s… -