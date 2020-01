Infortunio Kumbulla, accusato un problema all’occhio. Sostituito al 25′ (Di domenica 19 gennaio 2020) Infortunio Kumbulla, problemi all’occhio per il giocatore del Verona. Sostituito dopo appena 25 minuti da Dawidowicz Tegola per il Verona di Ivan Juric. Il tecnico scaligero ha dovuto rinunciare, dopo appena 25 minuti del primo tempo, a Marash Kumbulla. L’albanese è stato rimpiazzato sul terreno di gioco da Dawidowicz. Alla base un problema all’occhio, causato da un colpo rimediato pochi minuti prima. Il giocatore era dapprima uscito per farsi medicare, salvo poi rientrare e capire di non essere in grado di continuare il match. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

