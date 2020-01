Incidenti in montagna: a Piano Battaglia due uomini travolti da slittini, intervento del Soccorso Alpino [GALLERY] (Di domenica 19 gennaio 2020) Travolto da uno slittino finisce al pronto soccorso con un trauma cranico, escoriazioni al viso e la sospetta lussazione della spalla sinistra. La vittima dell’incidente, D.G., 44 anni, originario di Ficarazzi ma residente a Portella di Mare, è stato assistito dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, presente a Piano Battaglia in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento.L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30: mentre l’uomo giocava con il figlio su un pendio innevato alle sue spalle è arrivato a forte velocità, complice la superficie ghiacciata, uno slittino che lo ha travolto facendolo volare. Il quarantaquattrenne è ricaduto pesantemente a terra ed ha perso i sensi mentre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

