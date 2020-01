Incassa il primo stipendio ma lo stesso giorno perde il portafogli (Di domenica 19 gennaio 2020) Storie rare ma che possono accadere sul serio. Un ragazzo di 20 aveva lavorato per un mese e finalmente aveva ricevuto il suo primo stipendio in contanti perché non aveva ancora un conto corrente. Purtroppo, però, il ragazzo lo stesso giorno che è stato pagato ha perso il suo portafogli per strada. Fortunatamente un uomo di 61 anni, mentre percorreva una pista ciclabile ha visto che per terra c’era un portafogli. L’ha raccolto e ha visto che il portafogli era pieno d banconote per un totale di 1250 euro. L’uomo l’ha raccolto da terra e, senza pensarci un attimo lo ha portato in caserma. E dopo qualche ora nella stessa caserma è arrivato il ragazzo disperato che ha denunciato lo smarrimento del portafogli che conteneva il suo primo stipendio in contanti. Quando i carabinieri glielo hanno restituito dopo essersi accertati che fosse realmente il suo, il ragazzo non ... Leggi la notizia su baritalianews

infoitestero : Berlino incassa un primo sì da Haftar ma Erdogan complica gli equilibri - infoitestero : Berlino incassa un primo sì da Haftar ma Erdogan complica gli equilibri - pborghilivorno : #pianeta Berlino incassa un primo sì da Haftar ma Erdogan complica gli equilibri -