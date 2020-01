In un meteorite nuove informazioni sul mantello terrestre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un nuovo minerale scoperto in un piccolo frammento di meteorite svela come si e' evoluto il nostro pianeta nel corso dei miliardi di anni della sua storia e quali sono le caratteristiche del suo nucleo e del mantello. A studiarlo un gruppo internazionale di ricercatori guidato da Luca Bindi, docente dell'Universita' di Firenze, che ha identificato un nuovo minerale, l'hiroseite. Lo documenta lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, che fornisce per la prima volta una conferma sperimentale alle ipotesi fatte sulle trasformazioni avvenute nella composizione del nostro pianeta dalla sua formazione. Il nuovo minerale, un silicato di Ferro e Magnesio, e' stato identificato in un campione della meteorite Suizhou, caduta nel 1986 a Dayanpo, in Cina.La pressione e la temperatura in cui l'hiroseite si e' formata, nello scontro tra asteroidi nello spazio, sono paragonabili a ... ilfogliettone

ilfogliettone : In un meteorite nuove informazioni sul mantello terrestre - - BlackHole00009 : RT @Putiferiax: Notizie vecchie spacciate per nuove.#media L'estinzione dei dinosauri? 'Tutta colpa del meteorite, i vulcani non c’entra… - silbice : RT @Putiferiax: Notizie vecchie spacciate per nuove.#media L'estinzione dei dinosauri? 'Tutta colpa del meteorite, i vulcani non c’entra… -