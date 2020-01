“In terapia”. Michele Bravi, la confessione in diretta a Verissimo: è successo dopo l’incidente (Di domenica 19 gennaio 2020) Per Michele Bravi i ricordi fanno riemergere ancora tanto dolore. È accaduto a Verissimo, quando Michele Bravi ha raccontato dell’incidente e di come ha trovato conforto. La commozione è stata così tanto forte, da non aver permesso di frenare le lacrime. Guidato delicatamente dalle domande della Toffanin, Michele si è lasciato andare a quel racconto, riportando indietro le lancette del tempo e il ritmo de cuore. “Ho avuto la fortuna di non essere mai stato solo, ho avuto le mie persone affianco. Nonostante la vicinanza delle persone della mia vita a prendersi cura del mio corpo e persone, io non avevo un contatto con la realtà , ero incapace di esperire la vicinanza di qualcuno”. Michele menziona una persona a lui molto cara, un vero angelo custode in grado di trasmettergli speranza e fiducia nel futuro: “ho avuto un angelo vicino a me, le informazioni che mi ha consegnato per ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

