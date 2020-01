Impeachment per Trump, l’accusa: “Il presidente, una minaccia alla sicurezza nazionale” (Di domenica 19 gennaio 2020) Impeachment per Trump, l’accusa: “Il presidente come minaccia alla sicurezza nazionale” Tensione alle stelle in vista dell’avvio al senato di Washington del processo per l’Impeachment di Donald Trump, che entrerà nel vivo il 21 gennaio. Secondo l’accusa, è necessario “rimuovere il presidente per garantire l’integrità delle elezioni 2020”, ma la difesa respinge l’accusa come “incostituzionale e un attacco alla libertà di voto degli americani”. Secondo i legali di Donald Trump: “Gli articoli di Impeachment presentati dai democratici della Camera sono un pericoloso attacco al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente”, così riportano nella documentazione depositata per l’avvio del processo in Senato. I democratici invece hanno richiesto di rimuovere la “minaccia alla ... Leggi la notizia su tpi

