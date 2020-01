Ilaria, Rita e Veronica: tre donne che resistono alle difficoltà della vita (Di domenica 19 gennaio 2020) La secondo puntata di C’è posta per te inizia all’insegna del buono, del bello e dell’amore. Il primo super ospite, tanto annunciato quanto atteso è l’attore di origini turche Can Yaman, protagonista di diverse serie di successo tra le quali si annovera anche Bitter Sweets, in onda su Canale 5. L’attore, che ha scatenato le fan in studio, accogliendolo sulle note di Sei bellissimo, è la sorpresa che Ilaria ha in serbo per Rita e Veronica, la mamma e la sorella. La cattiva stella di Ilaria “Mia madre e mia sorella hanno una vita difficile e piena di sacrifici perché nella loro vita ci sono io”, esordisce Maria raccontandone la storia. Ilaria è una ragazza di origini romane che, per un breve periodo, ha avuto un difficile rapporto con la madre e la sorella. Ilaria oggi è mamma di un bambino di nome Mattia, ma nella vita ne ha viste tante. A 10 anni vede i genitori separarsi e la ... Leggi la notizia su thesocialpost

fainformazione : Ilaria scrive a C'è posta per te per chiedere scusa a sua madre Rita e sua sorella Veronica: sorpres Sabato 18 Gen… - fainfocultura : Ilaria scrive a C'è posta per te per chiedere scusa a sua madre Rita e sua sorella Veronica: sorpres Sabato 18 Gen… - RitaRicette : Ilaria scrive a C’è posta per te per chiedere scusa a sua madre Rita e sua sorella Veronica: sorpresa Can Yaman -