Il video dei tifosi dell’Everton che cantano con Ancelotti (e lui ride) (Di domenica 19 gennaio 2020) A Liverpool, fronte Everton, sono pazzi di Carlo Ancelotti. Nessuna accusa di nepotismo, nessuno gli dice che ha lasciato macerie (facendo sbellicare dalle risate gli elefanti), né tantomeno che è andato dai Toffees per la pensione. Dal suo arrivo, in Premier l’Everton ha totalizzato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pareggio ieri 1-1 in casa del West Ham. Dieci punti in cinque partite. Poi, ha perduto malamente il derby col Liverpool in FA Cup, malamente perché Klopp ha schierato riserve e giovanissimi. La delusione, però, è durata lo spazio di qualche giorno. L’entusiasmo ha presso immediatamente il sopravvento. I tifosi hanno creato un coro per Ancelotti e qui vediamo una scena impensabile in Italia, con un tifoso al fianco del tecnico e canta il motivetto a lui dedicato. Con l’allenatore che sorride divertito. “Carlo fantastico, Carlo magnifico, alè alè ... Leggi la notizia su ilnapolista

