Il segreto anticipazioni: Maria sta male per colpa di Dori? L’infermiera non piace a nessuno (Di domenica 19 gennaio 2020) Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 20 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e con la trama della puntata di domani. Il segreto torna come sempre su Canale 5 alle 16,30 circa, dopo Amici e dopo il day time del Grande Fratello. Per qualche mese il pubblico vedrà delle puntate meno lunghe della soap che va in onda in formato breve! Che cosa succederà quindi domani? Avrete visto che finalmente Elsa e Isaac si sono sposati. Anche se avevano chiesto a Marcela e a Matias di non preparare nessun banchetto, i due amici lo hanno fatto lo stesso rendendo comunque questo giorno speciale…A Puente Viejo però non c’è solo spazio per le belle notizie e le emozioni forti: la paura che il nuovo progetto del bacino idrico possa spazzare via il paese è forte e gli abitanti si chiedono che cosa possono fare… Nel frattempo alla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

