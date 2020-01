Il Segreto, anticipazioni: Elsa e Isaac si sposano (Di domenica 19 gennaio 2020) Elsa e Isaac - Il Segreto Lieto fine “con sorpresa” per Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco) nelle puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni: dopo tanti problemi, causati soprattutto dall’ormai defunta Antolina Ramos (Maria Lima), i due ragazzi riusciranno finalmente a sposarsi nella piazza principale di Puente Viejo. Pochi giorni dopo le nozze, Elsa riceverà però una lettera del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), il suo ex, che le chiederà di vederla. Ecco le anticipazioni da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020. Il Segreto: anticipazioni domenica 19 gennaio 2020 La notizia che Puente Viejo verrà sommersa dall’acqua per l’invaso della diga, fa infuriare i paesani che reagiscono con terrore alle parole del sottosegretario Garcia- Morales. Carmelo comincia a studiare ogni possibilità per scongiurare il ... Leggi la notizia su davidemaggio

