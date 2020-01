Il Sassuolo si rialza, Boga stende il Toro (Di domenica 19 gennaio 2020) Vince in rimonta il Sassuolo grazie alle invenzioni di Boga e interrompe la propria striscia negativa (tre ko di fila) ritrovando il successo in casa dopo oltre due mesi. Si ferma il Torino, reduce da tre successi consecutivi, illuso dal vantaggio e non sempre fortunato nelle conclusioni. Ma la voglia degli emiliani a gioco lungo ha fatto la differenza. Decisivo il giovane talento Boga, autore di una splendida rete, quella del momentaneo pareggio e dell'assist che ha permesso a Berardi (nono gol stagionale) di firmare il raddoppio. E proprio Berardi e' stato l'innesto dell'ultimo momento (ridotta la squalifica da due a una giornata). De Zerbi senza Ferrari per infortunio Ferrari sostituito da Peluso. In mezzo Obiang vince il ballottaggio con Magnanelli.Torino con Belotti punta avanzata, a sostegno Verdi e Berenguer. Fuori Zaza e Ansaldi. Parte meglio il Sassuolo: al 3' azione ... Leggi la notizia su ilfogliettone

