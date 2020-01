Il ritiro del Napoli è durato mezza giornata. Si rivedono domani (Di domenica 19 gennaio 2020) La versione ufficiale è quella fornita da Rino Gattuso: «Sono stati i calciatori a voler andare in ritiro». Dopo la sciagurata sconfitta contro la Fiorentina (0-2 al San Paolo) è stata accreditata la versione della richiesta dei giocatori di stare insieme. Loro che, due mesi fa, con un diniego al ritiro hanno indirizzato e segnato la stagione del Napoli. Tutto, però, è durato mezza giornata. Oggi è domenica e sono rientrati nelle loro abitazioni, ovviamente d’accordo con l’allenatore Rino Gattuso. Per noi è una decisione giusta: i ritiri sono un inutile cascame novecentesco, buoni solo a placare l’ira dei tifosi. Ma in questo caso non c’è ira da parte dei tifosi del Napoli. C’è rassegnazione. Quindi i calciatori possono tranquillamente tornare a casa, almeno stanno con in famiglia, con i figli che hanno bisogno di loro. Possono sorridere, certamente meglio ... Leggi la notizia su ilnapolista

