Il principe Andrea torna al fianco della regina dopo l'addio ai doveri reali - (Di domenica 19 gennaio 2020) Novella Toloni Sua Maestà e il duca di York si sono recati insieme alla funzione domenicale nella chiesa di Sandringham. Si tratta della prima uscita pubblica insieme dopo la disastrosa intervista rilasciata dal principe alla Bbc lo scorso novembre A Buckingham Palace c'è voglia di tornare alla normalità lasciandosi alle spalle polemiche, scandali e guerre interne. Sarà per questo che - a quasi due mesi dall’ufficializzazione del suo ritiro dagli impegni ufficiali - il principe Andrea è tornato a mostrarsi in pubblico insieme alla regina Elisabetta. Sua Maestà e il terzogenito hanno scelto la funzione domenicale, svoltasi nella chiesa della tenuta di Sandringham, per riapparire fianco a fianco dopo il "passo indietro" fatto dal duca di York a seguito dell'intervista "autodistruttiva" rilasciata a "Newsnight" il 17 novembre scorso. dopo lo scoppio del caso Epstein, il ... Leggi la notizia su ilgiornale

