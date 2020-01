Il nome del presidente cinese Xi Jinping tradotto come una parolaccia: Facebook chiede scusa (Di domenica 19 gennaio 2020) Il nome del presidente cinese Xi Jinping è diventato una parolaccia. Dove? Su Facebook. Nella traduzione dal cinese all’inglese. Una traduzione errata balzata agli occhi con l’annuncio di Ang Sang Suu Kyi, la leader della Birmania, della visita di due giorni di Xi nel paese. Un annuncio postato su Facebook in birmano e tradotto dalla piattaforma in ‘Mr. Shithole‘. “Abbiamo risolto il problema tecnico che ha causato la traduzione scorretta dal birmano all’inglese su Facebook. Non sarebbe dovuto accadere e stiamo prendendo misure affinché non succeda più”, mette in evidenza il social network. L'articolo Il nome del presidente cinese Xi Jinping tradotto come una parolaccia: Facebook chiede scusa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

AnnalisaChirico : Il proporzionale è la sciagura della Terza Repubblica, esattamente come della Prima, con la differenza che all’epoc… - Tg3web : È morto Pietro Anastasi, uno dei primi emigranti del pallone. Centravanti di Juventus, Inter e Nazionale, il suo no… - NicolaPorro : #Zingaretti annuncia un nuovo partito post-#Pd. Potrà pure cambiare il nome e rimescolare le carte, ma l’imprinting… -