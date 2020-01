Il Mattino: Allan ha capito di aver sbagliato e ha chiesto subito scusa (Di domenica 19 gennaio 2020) Allan non ha gradito la sostituzione con Demme, dopo 10 minuti del secondo tempo, il calciatore brasiliano, invece di accomodarsi in panchina co i compagni ha preso la via degli spogliatoio senza neanche rivolgere la parola all’allenatore. Allan era arrabbiato, molto arrabbiato, conferma oggi il Mattino, ma per la sua prestazione e quella complessiva della squadra che ha dimostrato per l’ennesima volta di non aver superato il momento di crisi l’umore è nero,come la serata del Napoli, come nera è stata la sua prestazione. E Allan era arrabbiato con se stesso e a caldo ha avuto quel tipo di reazione. Ha capito di aver sbagliato e poi a fine partita quando il tecnico e la squadra sono rientrati negli spogliatoi ha chiesto scusa subito e la questione si è chiusa al momento L'articolo Il Mattino: Allan ha capito di aver sbagliato e ha chiesto subito scusa sembra essere il ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Mattino: #Allan ha capito di aver sbagliato e ha chiesto subito scusa Il brasiliano si è scusato con allenatore… - SiamoPartenopei : Lazio-Napoli, le pagelle del Mattino: 'Allan motore, la regia non fa per Fabian. Arriva una buona notizia' -