Il M5S vuole portare Fioramonti in tribunale (Di domenica 19 gennaio 2020) Il MoVimento 5 Stelle vuole portare Lorenzo Fioramonti e gli altri “morosi” delle restituzioni in tribunale. E un documento dell’Agenzia delle Entrate potrebbe offrirgli un assist per la citazione. Racconta oggi Il Messaggero: A dare solidità a questa nuova battaglia legale è un documento dell’Agenzia delle Entrate che proprio lo scorso settembre stabilì che le restituzioni (minimo 2mila euro al mese) vanno inquadrate «non si tratta di donazioni ma dell’adempimento di un obbligo giuridico che i parlamentari eletti della XVIII legislatura sono tenuti ad assolvere proprio in virtù della qualifica soggettiva di eletti quali parlamentari». Un pezzo di carta pesante, per il M5S, che punta così di incanalare la causa verso una vittoria dai contorni clamorosi. Nell’atto di citazione – di cui Il Messaggero è venuto a conoscenza-si spinge anche su un’altra leva per punire ... Leggi la notizia su nextquotidiano

