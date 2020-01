“Il caso Craxi - Una storia italiana”, il docufilm su Sky (Di domenica 19 gennaio 2020) 19 gennaio del 2000: muore nella sua casa di Hammamet l’ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi. A vent’anni dalla sua scomparsa “Il caso Craxi – Una storia italiana”, docufilm in onda domenica 19 gennaio alle 21.15 su Sky TG24 e Sky Arte (e alle 23.05 su Sky Cinema Due), ripercorre la parabola politica e umana dello storico leader socialista. Su Sky TG24 il doc sarà presentato all’interno di un approfondimento, in onda dalle 21 e condotto da Fabio Vitale, per capire cosa rimanga oggi dell’eredità di un personaggio sicuramente importante quanto discusso. In studio il giornalista Piero Colaprico, l’ex ministro Cirino Pomicino e lo storico Andrea Spiri. Prodotto da Soul Movie in collaborazione con Sky, il docufilm traccia un ritratto della figura di Craxi seguendo un ordine cronologico: la formazione, l’ascesa politica e la caduta; fino ad arrivare alle ... tg24.sky

