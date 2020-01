Il caso Craxi - Una storia italiana: il docufilm stasera su Sky! (Di domenica 19 gennaio 2020) Il caso Craxi - Una storia italiana è un racconto del leader del partito Socialista Bettino Craxi, con materiali e interviste inedite: appuntamento stasera alle 21:15 su Sky Arte! A vent'anni dalla sua scomparsa, Il caso Craxi - Una storia italiana, docufilm in onda stasera su Sky Arte e Sky TG 24 alle 21.15, ripercorre la parabola politica e umana dello storico leader socialista. Il 19 gennaio del 2000: muore nella sua casa di Hammamet l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi. Su Sky TG24 il doc sarà presentato all'interno di un approfondimento, in onda dalle 21 e condotto da Fabio Vitale, per capire cosa rimanga oggi dell'eredità di un personaggio sicuramente importante quanto discusso come Bettino Craxi. In studio il giornalista Piero Colaprico, l'ex ministro Cirino Pomicino e ... Leggi la notizia su movieplayer

