Il cantante mascherato | svelato il mistero | il Barboncino è Arisa che perde contro il

La seconda puntata de "Il cantante mascherato" talent show condotto da Milly Carlucci su RaiUno si conclude e svela l'identità del Barboncino, Arisa. Il duello finale si è consumato appunto fra il Barboncino e il Mastino che si salva per la seconda volta, mantiene l'anonimato e farà parte del cast della prossima puntata. Rimangono in gara gl altri artisti, l'Angelo, salvato dai social, il Mostro da Patty Pravo, il Coniglio scelto da Ilenia Pastorelli, il Pavone da Francesco Facchinetti e infine l'acclamato Leone da Guillermo Mariotto. La gara Milly presenta i cantante mascherati, poi il pubblico in studio e infine la giuria complimentandosi per la pettinatura da Wolverine di Francesco Facchinetti che giustifica l'acconciatura con un "ho preso un colpo di phon". Flavio Insinna vince la corona perché nella scorsa puntata ha indovinato l'artista che si celava dietro la maschera

