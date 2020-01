Il candidato leghista Battaglia si clona. Al comizio di Salvini per le regionali in Calabria ci manda il fratello gemello (Di domenica 19 gennaio 2020) Il dono dell’ubiquità da oggi è possibile, o almeno ci ha provato Leo Battaglia (nella foto con Salvini), candidato alle elezioni regionali in Calabria con la Lega. Potendo contare su un fratello gemello, Francesco, l’aspirante consigliere ha pensato bene di sfruttare la situazione. Si sa, in campagna elettorale ogni minuto è prezioso, ogni caffè in più con un possibile elettore è oro, ogni comizio è fondamentale. Se poi il comizio è quello del leader maximo Matteo Salvini non si può proprio non presenziare in bella vista sul palco: ma gli impegni sono tanti e il tempo stringe. Quindi che fare? Semplice: prendere “due piccioni con una fava”, avrà pensato Leo. E così mentre lui continuava la campagna elettorale sul territorio per cercare di rastrellare preferenze, all’evento di Crotone col Capitano ha spedito il fratello. In fondo che male c’è, deve aver pensato, rimane pur sempre tutto ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

