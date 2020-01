Il blocco di Haftar inciderà sul prezzo del petrolio? (Di domenica 19 gennaio 2020) Nessun allarmismo è giustificato nel commentare gli effetti potenziali sul prezzo del greggio dovuti al blocco imposto dal generale Khalifa Haftar ai pozzi petroliferi libici della National Oil Company nel territorio sotto il suo controllo. Il generale e uomo forte della Cirenaica, infatti, non sconvolgerà i mercati energetici mondiali con la sua decisione motivata dalla necessità di chiudere i rubinetti al governo di Fayez al Serraj, depositario dei profitti di tutto l’export petrolifero libico. Come ricordato su questa testata, “per adesso, il taglio stimato delle esportazioni del greggio libico è nell’ordine di 700mila barili al giorno. Un’enormità per l’economia del Paese nordafricano. Secondo la Noc, si rischia il totale collasso del sistema produttivo petrolifero nel giro di cinque giorni”. Tuttavia, i mercati mondiali non risentiranno gravemente della mancanza ... Leggi la notizia su it.insideover

