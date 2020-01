I vaccini favoriscono le allergie? La risposta dei medici alle Fake News sempre più diffuse (Di domenica 19 gennaio 2020) Ai vaccini vendono imputati molti effetti collaterali, tra questi alcuni che riguardano allergie e malattie autoimmuni che sarebbero favorite dai vaccini. Ma si tratta di una preoccupazione reale? A rispondere il team di Dottoremaeveroche , il sito anti Fake News della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che spiegano: “La ricerca di decenni ci ha tranquillizzato su entrambi i fronti. Per quanto riguarda le allergie, le prove raccolte nel corso di molte ricerche sulle allergie in generale, e sull’asma in particolare, hanno piuttosto dimostrato il contrario, cioè che i bambini vaccinati rischiano meno allergie nei loro primi anni di vita rispetto ai bambini non vaccinati”. Anche “l’associazione della vaccinazione con altre malattie autoimmuni è stata esclusa da parecchi studi”. Da dove nasce ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

vaccini favoriscono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : vaccini favoriscono