I pronostici sportivi di oggi, domenica 19 gennaio

I pronostici di domenica 19 gennaio: ci sono altre sei partite della prima giornata del girone di ritorno di Serie A, che si chiuderà domani con il posticipo del lunedì tra Atalanta e Spal. La domenica di Serie A prende il via come di consueto alle 12:30 con l'anticipo trasmesso in diretta da Dazn, che metterà di fronte Milan e Udinese. Alle 15:00 sono in programma tre partite: Bologna-Verona, Brescia-Cagliari e Lecce-Inter. Alle 18:00 si giocherà Genoa-Roma, mentre il posticipo delle 20:45 sarà Juventus-Parma. pronostici altri campionati Ci sono poi due posticipi di Premier League, tra cui la sfida sempre affascinante tra Liverpool e Manchester United per cui è prevista la diretta per gli abbonati su Sky Sport Football. Sarà possibile seguire in streaming su DAZN le tre partite domenicali di Serie B e quelle di Liga, dove c'è grande curiosità intorno al Barcellona

