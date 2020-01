I Delitti del Barlume | il 20 gennaio su Sky Cinema Uno arriva “Ritorno a Pineta”

I Delitti del BarLume - Lucia Mascino : "La serie ha creato un personaggio femminile atipico e originale" : I Delitti del BarLume ha tra i suoi protagonisti Lucia Mascino, attrice che in questa intervista ci parla di improvvisazione, ruoli femminili e del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. I Delitti del BarLume torna sugli schermi di Sky Cinema Uno. Nei nuovi episodi il commissario di polizia Vittoria Fusco interpretata da Lucia Mascino, la protagonista della nostra intervista, si ritrova alle prese con due casi molto diversi e con il confronto ...

I Delitti del BarLume "Donne con le palle" - la recensione : un mistero poco brillante non oscura i protagonisti : La recensione dell'episodio 1 de I delitti del BarLume intitolato Donne con le palle, in arrivo su Sky Cinema Uno il 13 gennaio 2020. Nuovi misteri attendono i protagonisti della serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, a partire da Donne con le palle, il nuovo episodio, in onda lunedì 13 su Sky Cinema Uno, della serie I delitti del BarLume che è al centro della nostra recensione. Il regista Roan Johnson riporta gli spettatori nell'amata e ...

I Delitti del Bar Lume - beach volley e omicidi : Pineta capitale di sangue - soldi e risate. Il giallo nel giallo? Torna il Viviani - il titolare del “Barre” : C’è un posto in cui a gennaio – tra attaccapanni oppressi da sciarponi e paltò e telegiornalisti eccitatissimi per la possibile neve sulla spiaggia di Tortoreto Lido – si può godere dell’occasione di vedere piedi gnudi che inforcano infradito, tizi arrossati e sudaticci dentro camicine smanicate o peggio hawaiane che non usavano nemmeno quando usavano, bicchieri di spuma bionda sui tavolini sistemati quasi sulla battigia. In quello ...

