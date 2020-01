Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano cade a Vienna nel penultimo turno della regular season (Di domenica 19 gennaio 2020) penultimo turno di stagione regolare della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2020 e l’HCB Alto Adide Alperia incappa in una nuova sconfitta, dopo due vittorie consecutive. Bolzano cade in casa di Vienna e si fa raggiungere in quinta posizione dai Graz99ers che passano in casa di Lienz. La capolista Red Bull Juniors ribadisce la sua prima posizione vincendo facilmente contro Klagenfurt, mentre Panaceo coglie i tre punti contro Znojmo. Domenica prossima ultima giornata della regular season, quindi si passerà alla seconda fase del campionato. Vienna Capitals 3 : 1 HCB Südtirol Alperia: l’incontro prende il via con Bolzano in avanti e la rete del vantaggio di Insam al minuto 11:22 su assist di Hargrove. I padroni di casa non riescono a rispondere prima del secondo periodo quando cambiano marcia. Prima pareggiano i conti con Loney su assist di Zalewski al minuto 29:55, ... oasport

